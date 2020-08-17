Офтальмолог объяснила, почему люди по-разному воспринимают цвета

В быту дальтонизмом называют любое нарушение цветовосприятия. С научной же точки зрения под этим термином подразумевается выпадение целого цвета. Такие случаи редки, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко.

— Больше распространено такое явление, когда люди аномально воспринимают какой-то один цвет. Они не видят оттенки, не могут сказать, салатовый это или зелёный, — приводит слова Лещенко радио Sputnik.

Доктор уточнила, что подобные нарушения обычно врождённые и связаны с аномалией колбочек, отвечающих за центральное и цветовое зрение.

Врач привела пример из личной жизни, рассказав, что они с мужем по-разному видят цвет его куртки. По мнению мужа, она тёмно-синяя, в то время как Лещенко считает её коричневой.

— Но я считаю, что я права, потому что мужчины хуже различают цвета — это доказано. Женщинам в этом больше веры, у них реже встречаются цветовые аномалии, — добавила медик.

Офтальмолог заметила, что никогда нельзя утверждать, что ты и другие люди одинаково видите тот или иной цвет.

Похожие ситуации, когда глаз получает нарушения цветовосприятия, случаются при отравлениях, прогрессировании катаракты или после экстракции катаракты (замены хрусталика на искусственный) . Последнюю практику применяют художники, чтобы по-другому видеть цвета.