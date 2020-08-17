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В Канаде вандалы вновь осквернили памятник отцу премьер-министра Трюдо

В настоящее время бранное слово уже стёрли с монумента.

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В Канаде вандалы вновь осквернили памятник Пьеру Трюдо, отцу нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошёл в городе Вон, где расположен монумент. Злоумышленники написали на постаменте слово pedo, которое означает "педофил".

Мэр города Маурицио Бевилакуа опубликовал в "Твиттере" заявление, в котором осудил действия вандалов. Он подчеркнул, что бывший премьер-министр Пьер Трюдо, занимавший свой пост в 1968–1979 и 1980–1984 годах, создал "возможности для канадцев и новоприбывших, чтобы мы все могли жить мирно и без дискриминации".

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Распоряжение направлено на борьбу с "недавним преступным насилием".

Градоначальник подчеркнул, что разочарован поведением людей, испортивших памятник, поскольку они не разделяют ценности города Вон. Сейчас монумент уже привели в порядок.

Полиция ведёт розыск злоумышленников. Джастин Трюдо инцидент пока не прокомментировал.

Напомним, в июне вандалы уже оскверняли памятник Трюдо-старшему. С помощью баллончика они перекрасили голову изваяния в чёрный цвет.

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