В Канаде вандалы вновь осквернили памятник отцу премьер-министра Трюдо

В Канаде вандалы вновь осквернили памятник Пьеру Трюдо, отцу нынешнего премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошёл в городе Вон, где расположен монумент. Злоумышленники написали на постаменте слово pedo, которое означает "педофил".

Statue of Pierre Elliott Trudeau defaced again in Vaughan, Ont. https://t.co/HkFMcZSBAN pic.twitter.com/w1wSGkmtxP — CTV News (@CTVNews) August 16, 2020

Мэр города Маурицио Бевилакуа опубликовал в "Твиттере" заявление, в котором осудил действия вандалов. Он подчеркнул, что бывший премьер-министр Пьер Трюдо, занимавший свой пост в 1968–1979 и 1980–1984 годах, создал "возможности для канадцев и новоприбывших, чтобы мы все могли жить мирно и без дискриминации".

Градоначальник подчеркнул, что разочарован поведением людей, испортивших памятник, поскольку они не разделяют ценности города Вон. Сейчас монумент уже привели в порядок.

I would like to thank the @City_of_Vaughan staff for taking immediate action to remove the vandalism on the statue of former prime minister Pierre Trudeau. York Regional Police are continuing to investigate today’s act of vandalism. pic.twitter.com/kOPpomVp3g — Mayor Maurizio Bevilacqua (@mbmayor) August 17, 2020

Полиция ведёт розыск злоумышленников. Джастин Трюдо инцидент пока не прокомментировал.