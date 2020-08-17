Эксперт рассказал о "секретных" кодах управления смартфоном

MMI-коды, которые также называют секретными, позволяют пользователю телефона узнавать дополнительную информацию без звонков оператору или в условиях отсутствия интернета. Об этом агентству "Прайм" рассказал партнёр и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Чтобы ими воспользоваться, необходимо ввести USSD-запрос из знаков "звёздочка" в начале и "решётка" в конце, а также набора цифр. Таким образом каждый может узнать баланс счёта или задолженность, подключить или отключить дополнительные услуги, а также поменять тарифный план или уточнить IMEI устройства.

Однако у подобных запросов есть и негативная сторона: они часто выдают ошибки, которые приводят к перезагрузке устройства или его выключению. Кроме того, отмечает Мясоедов, пользователю нужно запоминать сложные комбинации кодов.

— Однако некоторые секретные коды на Android могут пригодиться клиенту в условиях отсутствия интернета и ограниченного времени. Например, комбинация #06# позволяет узнать информацию об IMEI смартфона пользователя, — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Другая комбинация — *##7594## — приводит к экстренному выключению устройства.

Для пользователей iOS тоже есть уникальные коды. Например, команда *3001#12345# вызовет скрытое меню с данными о SIM-карте, сети оператора и уровне сигнала.