В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днём для родителей учеников первых классов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Маркс привела результаты опроса, проведённого институтом. Согласно им, 56% респондентов намерены проводить своего ребёнка на первый урок. 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск для этого. В то же время значительная часть опрошенных призналась, что не может отпроситься с работы из-за её специфики, отказа руководства или нежелания потерять доход.
Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школуБудущему ученику понадобится ранец, форма и письменные принадлежности.
Также в письме подчёркивается, что присутствие родителей на торжественной линейке помогает ребёнку побороть стресс и быстрее адаптироваться при переходе от игровой обстановки в детском саду к новым условиям школы.
Ранее стало известно, что российские родители смогут принять участие в составлении меню для школьников.