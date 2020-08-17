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Регион
Опубликовано 17 августа 2020, 01:17
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В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

По словам авторов инициативы, присутствие мамы или папы поможет ребёнку быстрее адаптироваться к новым условиям.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днём для родителей учеников первых классов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Маркс привела результаты опроса, проведённого институтом. Согласно им, 56% респондентов намерены проводить своего ребёнка на первый урок. 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск для этого. В то же время значительная часть опрошенных призналась, что не может отпроситься с работы из-за её специфики, отказа руководства или нежелания потерять доход.

Стало известно, во сколько обойдётся собрать ребёнка в школу

Также в письме подчёркивается, что присутствие родителей на торжественной линейке помогает ребёнку побороть стресс и быстрее адаптироваться при переходе от игровой обстановки в детском саду к новым условиям школы.

Ранее стало известно, что российские родители смогут принять участие в составлении меню для школьников.

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Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Дарья Хомякова
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