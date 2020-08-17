В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

Маркс привела результаты опроса, проведённого институтом. Согласно им, 56% респондентов намерены проводить своего ребёнка на первый урок. 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск для этого. В то же время значительная часть опрошенных призналась, что не может отпроситься с работы из-за её специфики, отказа руководства или нежелания потерять доход.