В России предложили ввести дополнительный выходной для родителей первоклассников

По словам авторов инициативы, присутствие мамы или папы поможет ребёнку быстрее адаптироваться к новым условиям.

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днём для родителей учеников первых классов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Маркс привела результаты опроса, проведённого институтом. Согласно им, 56% респондентов намерены проводить своего ребёнка на первый урок. 83% из них заявили о необходимости брать отгул или отпуск для этого. В то же время значительная часть опрошенных призналась, что не может отпроситься с работы из-за её специфики, отказа руководства или нежелания потерять доход.

Также в письме подчёркивается, что присутствие родителей на торжественной линейке помогает ребёнку побороть стресс и быстрее адаптироваться при переходе от игровой обстановки в детском саду к новым условиям школы.