Трое взрослых и ребёнок погибли в страшной аварии с грузовиком в Хабаровском крае — видео

Видео © Instagram / ДПС Контроль — Хабаровск

В Хабаровском крае произошло страшное ДТП, столкнулись грузовик и легковая машина. В результате аварии погибли ребёнок и трое взрослых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Ещё трое человек, в том числе несовершеннолетний, были доставлены в больницу с различными травмами. На месте происшествия и в медицинском учреждении с пострадавшими и родственниками работают психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи.

На кадрах, опубликованных группой "ДПС-контроль — Хабаровск" в "Инстаграме", видно, что легковушку буквально смяла тяжёлая фура, грузовик перевернулся на бок, превратив машину в груду металла. Спасателям пришлось воспользоваться специнструментом, чтобы вскрыть повреждённый автомобиль.

Авария произошла на 64-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Для ликвидации последствий туда направлены восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. Также на месте происшествия для смыва топлива и обеспечения безопасности находятся пожарные. Всего привлечено 25 человек и восемь технических средств.

Сотрудники ГИБДД и СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области выясняют причины происшествия.