Тела и обломки на трассе. Пять человек погибли в страшном ДТП в Орловской области

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Пять человек погибли и четыре пострадали в результате страшного ДТП на 320-м километре автодороги М-2 "Крым" в Орловской области. Подробности трагедии сообщили в пресс-службе МЧС России.

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— Столкнулись три автомобиля. В результате происшествия погибло пять человек, одна пострадавшая доставлена в больницу. Движение на данном участке не перекрыто, — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении МВД уточнили, что столкнулись три иномарки: Renault Symbol, Mazda CX-5 и Toyota Corolla. Троим пострадавшим была оказана помощь на месте. Обстоятельства страшной аварии устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС.