Названы самые необычные артефакты, найденные на раскопках в Москве

За последние девять лет во время раскопок в Москве нашли более 45 тысяч артефактов. О самых необычных исторических находках, сделанных в последнее время, рассказали на сайте мэра и правительства столицы.

Шахматная фигура с тайником. Фото © Mos.ru 1 / 7

Одним из таких артефактов является костяная шахматная фигура слона, которая относится ко временам Ивана Грозного. В найденную на Пречистенке реликвию оказалось спрятано десять серебряных монет на сумму пять копеек. Ещё одна ценная находка — деревянный напольный крест с изображением святого Сергия Радонежского в районе Китайгородского проезда.

В списке также обнаруженные на Долгоруковской улице револьвер и кокарда советского милиционера, металлический значок дворника конца XIX века (найден на берегу Яузы), дамская туфелька начала XIX века (Замоскворечье), сейф конца XIX — начала XX века со знаменитого завода "Меллер" (W. Moeller) со следами взлома (на улице Казакова) и другие предметы.