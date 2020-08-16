В США заявили об отсутствии в России целей для новых санкций

Против России было введено уже так много санкций, что у США практически не осталось целей для новых ограничительных мер. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

— Что касается России, мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции... Мы ввели санкции в отношении сотен россиян, мы закрыли их консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, мы выслали из США 60 советских... российских шпионов, — перечислил О'Брайен.

Он напомнил, что США при президенте Дональде Трампе направили противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, ввели санкции против "Роснефти", а также "приложили все усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", и добились в этом невероятного успеха".