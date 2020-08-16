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В США заявили об отсутствии в России целей для новых санкций

В чёрный список американского Минфина попали сотни россиян, штрафные меры введены в отношении множества компаний.

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Фото: © Shutterstock

Против России было введено уже так много санкций, что у США практически не осталось целей для новых ограничительных мер. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

Что касается России, мы ввели столько санкций, что уже почти не осталось того, против чего можно применить рестрикции... Мы ввели санкции в отношении сотен россиян, мы закрыли их консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, мы выслали из США 60 советских... российских шпионов, — перечислил О'Брайен.

Он напомнил, что США при президенте Дональде Трампе направили противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, ввели санкции против "Роснефти", а также "приложили все усилия, чтобы остановить строительство "Северного потока — 2", и добились в этом невероятного успеха".

Глава австрийской нефтегазовой корпорации призвал ответить на санкции США в адрес "Северного потока — 2"

По его словам, речь идёт о суверенитете всей Европы.

Ранее 24 страны — члены Европейского союза выразили протест США в связи с планами американских властей ввести новые санкции против газопровода "Северный поток — 2".

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