Мощный взрыв и захват заложников. Боевики совершили нападение на отель в столице Сомали

Сильный взрыв прогремел в сомалийской столице Могадишо у одной из местных гостиниц. Сразу после этого в здание отеля ворвались вооружённые боевики и взяли заложников из числа постояльцев. На место происшествия экстренно прибыли силы безопасности, с террористами завязался бой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сомалийский информационный портал "Губджуг ньюс".

По предварительным данным, взрывное устройство сработало в машине, припаркованной около здания Elite Hotel. Как уточнил капитан Мохамед Хусейн, бой с боевиками ведут элитные подразделения сомалийской армии на пятом этаже отеля. За нападением могут стоять члены террористической группировки "Аш-Шабаб"*.

Сообщается, что в результате взрыва и нападения есть погибшие и раненые, однако их число пока не удаётся установить.

Как сообщал Лайф, в Сомали продолжаются нападения боевиков на города. В одном из самых крупных терактов в Могадишо за последнее время погибло 90 человек.