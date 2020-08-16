"Моя семья глубоко скорбит". Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердила смерть своего 30-летнего сына Айсултана. Официальное обращение Дариги Назарбаевой опубликовано на сайте фонда экс-главы государства.
— Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжёлый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате, — выразила надежду Дарига.
Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома?Эксперты считают, что парень попал в большую беду. У него серьёзное психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков, а также, вполне вероятно, он находится под влиянием западных спецслужб, которые с его помощью пытаются очернить и унизить его семью.
Ранее сегодня стало известно, что внук первого президента Казахстана скончался сегодня ночью в Лондоне. Точная причина смерти Айсултана Назарбаева неизвестна, но, по данным СМИ, у него остановилось сердце.