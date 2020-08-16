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"Моя семья глубоко скорбит". Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

Внук первого президента Казахстана скончался сегодня ночью в Лондоне.

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Айсултан Назарбаев. Фото © Фонд Нурсултана Назарбаева

Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подтвердила смерть своего 30-летнего сына Айсултана. Официальное обращение Дариги Назарбаевой опубликовано на сайте фонда экс-главы государства.

Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжёлый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате, — выразила надежду Дарига.

Внук Назарбаева заявил, что глава Казахстана завербован магами и агентами ЦРУ. Как относятся к его предположениям дома?

Эксперты считают, что парень попал в большую беду. У него серьёзное психическое расстройство, вызванное употреблением наркотиков, а также, вполне вероятно, он находится под влиянием западных спецслужб, которые с его помощью пытаются очернить и унизить его семью.

Ранее сегодня стало известно, что внук первого президента Казахстана скончался сегодня ночью в Лондоне. Точная причина смерти Айсултана Назарбаева неизвестна, но, по данным СМИ, у него остановилось сердце.

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