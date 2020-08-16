В Турции пригрозили США расплатой из-за резких слов Байдена

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын пригрозил расплатой Вашингтону за любые шаги против лидера страны. Заявление стало ответом на громкие слова кандидата на пост президента США Джо Байдена, высказанные ещё в декабре 2019 года.

Тогда политик пообещал оказывать поддержку турецкой оппозиции в случае своей победы на выборах. В ходе интервью он назвал Эрдогана самодержцем и раскритиковал его политику в отношении курдов. Байден заявил о необходимости поменять подход к турецкому лидеру, давая понять, что США поддерживают оппозицию. Видеозапись интервью стала вирусной в турецком сегменте "Твиттера" 15 августа.

— Анализ Байденом Турции основан на чистом невежестве, высокомерии и лицемерии. Дни, когда Турции отдавали приказы, закончились. Но если вы всё ещё думаете, что у вас это получится, то можете попробовать. Вы за это заплатите, — написал Калын в "Твиттере".