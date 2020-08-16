"Чем бы дитя ни тешилось". В Крыму сравнили с сюжетом про Винни-Пуха акцию украинских националистов

Запуск украинского флага на воздушных шариках с территории Незалежной в Крым могли организовать только не до конца адекватные люди. Такую характеристику украинским националистам дал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при Постоянном представительстве Республики Крым при Президенте России Александр Молохов, сравнив полёт флага на шариках с сюжетом про Винни-Пуха.
— Затея с воздушными шариками на российско-украинской границе в районе Чонгара живо напоминает мультик про Винни-Пуха, только в роли коллективного безобидного Пятачка выступали не до конца адекватные украинские активисты, — сказал Молохов РИА "Новости".
По его мнению, акция была бессмысленна и ничего не дала.
— Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — подытожил Молохов.
На Украине священник попросил водителя приглушить "российскую попсу" и дальше шёл пешкомПо его словам, это наглядный пример того, как "трудно быть патриотом".
Ранее Лайф сообщал, что на Украине предложили "воевать с Россией" с помощью ядерных отходов.
Напомним, полуостров стал регионом России после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Во время недавнего визита в Керчь президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Украина не развивала Крым.