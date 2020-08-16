Помощник Трампа опроверг сообщения о подготовке встречи лидеров США и России

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным перед грядущими президентскими выборами в Штатах. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

— У нас не будет саммита с Путиным перед выборами, — сказал О'Брайен в прямом эфире.

Вместе с этим США рассчитывают, что когда-нибудь состоится визит Владимира Путина в США с целью подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями. По словам О'Брайена, Штаты настроены на улучшение отношений с Россией, особенно в сфере вооружений.

— Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян, — заявил О'Брайен.