Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Помощник Трампа опроверг сообщения о подготовке встречи лидеров США и России

По данным СМИ, на этом саммите якобы мог быть поднят вопрос о контроле над вооружением.

56
Post cover

Фото © АР / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным перед грядущими президентскими выборами в Штатах. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

У нас не будет саммита с Путиным перед выборами, — сказал О'Брайен в прямом эфире.

Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в США

В документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.

Вместе с этим США рассчитывают, что когда-нибудь состоится визит Владимира Путина в США с целью подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями. По словам О'Брайена, Штаты настроены на улучшение отношений с Россией, особенно в сфере вооружений.

Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян, — заявил О'Брайен.

Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Предполагалось, что президенты обсудят документы, касающиеся продления консультаций по ДСНВ, действие которого заканчивается в феврале следующего года.

Выбор редакции

Loading...