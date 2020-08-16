Помощник Трампа опроверг сообщения о подготовке встречи лидеров США и России

Президент США Дональд Трамп не планирует встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным перед грядущими президентскими выборами в Штатах. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
— У нас не будет саммита с Путиным перед выборами, — сказал О'Брайен в прямом эфире.
Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в СШАВ документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.
Вместе с этим США рассчитывают, что когда-нибудь состоится визит Владимира Путина в США с целью подписания соглашения в сфере контроля над вооружениями. По словам О'Брайена, Штаты настроены на улучшение отношений с Россией, особенно в сфере вооружений.
— Нет, мы не будем проводить встречу с Путиным в США. Но мы бы хотели, чтобы в какой-то момент сюда приехал Путин, надеемся подписать отличное соглашение по контролю над вооружениями, которое обеспечивает безопасность американцев и россиян, — заявил О'Брайен.
Ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным перед президентскими выборами в США. Предполагалось, что президенты обсудят документы, касающиеся продления консультаций по ДСНВ, действие которого заканчивается в феврале следующего года.