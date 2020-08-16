Лавров и Помпео обсудили предложение Путина провести онлайн-саммит по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложение президента РФ Владимира Путина провести онлайн-саммит по иранской ядерной программе. Об этом сообщает МИД РФ.
— Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента РФ В.В. Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надёжной безопасности в зоне Персидского залива с учётом озабоченностей всех заинтересованных сторон, — уточнили в министерстве.
В ходе телефонного разговора Лавров подтвердил приверженность России резолюции Совбеза ООН 2231, согласно которой Иран в 2015 году согласился на контроль за своей ядерной программой в обмен на снятие санкций. Лавров и Помпео также обсудили график двусторонних контактов России и США на ближайшую перспективу.
Трамп не планирует участвовать в предложенном Путиным онлайн-саммите по ИрануПо его словам, американская сторона хотела бы подождать завершения выборов.
Ранее Россия предложила организовать в ближайшее время онлайн-саммит пятёрки постоянных членов Совбеза ООН, куда входят также Китай, США, Франция и Великобритания, и пригласить на него Германию и Иран, чтобы обсудить проблемы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН". Согласно резолюции СБ ООН 2231 оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.