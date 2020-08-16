Лавров и Помпео обсудили предложение Путина провести онлайн-саммит по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео обсудили предложение президента РФ Владимира Путина провести онлайн-саммит по иранской ядерной программе. Об этом сообщает МИД РФ.

— Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по предложению президента РФ В.В. Путина о том, чтобы в связи с обострением дискуссий по иранскому вопросу провести встречу лидеров стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надёжной безопасности в зоне Персидского залива с учётом озабоченностей всех заинтересованных сторон, — уточнили в министерстве.

В ходе телефонного разговора Лавров подтвердил приверженность России резолюции Совбеза ООН 2231, согласно которой Иран в 2015 году согласился на контроль за своей ядерной программой в обмен на снятие санкций. Лавров и Помпео также обсудили график двусторонних контактов России и США на ближайшую перспективу.