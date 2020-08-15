Трамп не планирует участвовать в предложенном Путиным онлайн-саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп полагает, что Вашингтон, скорее всего, не будет принимать участие в онлайн-саммите пяти постоянных членов Совбеза ООН по Ирану. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Белого дома.

— Вероятно, нет. Думаю, что мы хотели бы подождать до завершения выборов, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста об участии США.

Ранее Россия предложила организовать в ближайшее время онлайн-саммит пятёрки постоянных членов Совбеза ООН, куда входят также Китай, США, Франция и Великобритания, и пригласить на него Германию и Иран, чтобы обсудить проблемы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также "наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН".