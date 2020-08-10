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Трамп намерен "непременно" пригласить Путина на саммит G7 в США

По словам главы Белого дома, встреча состоится после выборов американского президента.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "непременно" пригласит президента России Владимира Путина на саммит G7 в США.

Я бы непременно пригласил его на встречу, ответил глава Белого дома на вопрос журналиста.

Трамп добавил, что планирует отложить саммит до того момента, как пройдут выборы президента США.

Трамп: Присутствия России на встрече G7 требует здравый смысл

По словам президента США, это облегчит решение многих проблем.

У нас будет немного больше времени, чтобы подумать об этом, заключил глава Белого дома.

Напомним, Трамп уже высказывался о возможности участия России, а также ещё трёх стран в саммите G7, он проинформировал о своей идее Путина. Япония, Канада и сенат США решительно высказались против, а в МИД Франции заявили, что всё будет зависеть от реализации минских соглашений.

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