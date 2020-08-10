Трамп намерен "непременно" пригласить Путина на саммит G7 в США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что "непременно" пригласит президента России Владимира Путина на саммит G7 в США.

"I certainly would invite him to the meeting" -- Trump says he would invite Vladimir Putin to to a G7 meeting in the US pic.twitter.com/uLwTw8qBBc — Aaron Rupar (@atrupar) August 10, 2020

— Я бы непременно пригласил его на встречу, — ответил глава Белого дома на вопрос журналиста.

Трамп добавил, что планирует отложить саммит до того момента, как пройдут выборы президента США.

— У нас будет немного больше времени, чтобы подумать об этом, — заключил глава Белого дома.