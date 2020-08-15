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На МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, менявшего колесо

Трагедия произошла примерно в 20:00 в районе Щёлковского шоссе.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

На МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, который в этот момент менял колесо своего транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, передаёт агентство городских новостей "Москва".

Уточняется, что трагедия произошла примерно в 20:00 по московскому времени в районе Щёлковского шоссе.

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На 104-м километре МКАД автомобиль KIA сбил насмерть водителя неисправного автомобиля, который остановился, чтобы поменять колесо, — говорится в сообщении МВД.

Стоит отметить, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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