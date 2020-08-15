На МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, менявшего колесо

На МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, который в этот момент менял колесо своего транспортного средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, передаёт агентство городских новостей "Москва".
Уточняется, что трагедия произошла примерно в 20:00 по московскому времени в районе Щёлковского шоссе.
Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТПАвария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.
— На 104-м километре МКАД автомобиль KIA сбил насмерть водителя неисправного автомобиля, который остановился, чтобы поменять колесо, — говорится в сообщении МВД.
Стоит отметить, что на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
Ранее Лайф сообщал, что в Тамбовской области машина вылетела с проезжей части в канал с водой, опрокинулась и загорелась. В результате аварии погибло три человека, два из них являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.