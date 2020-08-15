СБУ просит закрыть чат-бот в Telegram, который публикует данные о военнослужащих-дезертирах

Служба безопасности Украины проверяет информацию об утечке в Сеть большого количества данных о военнослужащих украинской армии, которую распространяет чат-бот в мессенджере Telegram. Об этом сообщает портал Hromadske.
"Вопросы выживания человечества". СБУ призвали возбудить дело о тестировании на украинцах бактериологического оружияДепутаты Рады заявили, что лаборатории курировали бывший президент США Барак Обама и экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
— СБУ проинформировала разработчика канала и службу технической поддержки мессенджера для принятия соответствующих мер, — говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.
Отмечается, что публикации в июле текущего года обнаружил Офис омбудсмена Украины, после чего обратился в СБУ и Нацполицию, которая завела уголовное дело, но закрыть канал пока не смогла. При этом указывается, что в публикациях идёт речь о 6907 украинских военных. Бот публиковал не только их полные имена, но и номера воинских частей, а также даты самовольного оставления ими мест службы.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине был задержан сотрудник СБУ, который передавал секретную информацию в коробках конфет Roshen.