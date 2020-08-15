СБУ просит закрыть чат-бот в Telegram, который публикует данные о военнослужащих-дезертирах

Отмечается, что публикации в июле текущего года обнаружил Офис омбудсмена Украины, после чего обратился в СБУ и Нацполицию, которая завела уголовное дело, но закрыть канал пока не смогла. При этом указывается, что в публикациях идёт речь о 6907 украинских военных. Бот публиковал не только их полные имена, но и номера воинских частей, а также даты самовольного оставления ими мест службы.