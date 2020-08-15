В ЛНР сообщили о гибели одного ополченца при обстреле со стороны украинских военных

Ополченец Луганской Народной Республики скончался в результате обстрела украинскими военными позиций Народной милиции ЛНР в районе Логвиново. Об этом представительство республики сообщило в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
— Сегодня, 15 августа, в 19:30 Вооружённые силы Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населённый пункт Луганское — населённый пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью, — сказано в сообщении.
ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений "режима тишины" в ДонбассеПриказ о прекращении огня вступил в силу 27 июля.
В ЛНР потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ отреагировать "на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".
Напомним, 22 июля стало известно о том, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.
Приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.