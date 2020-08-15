Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В ЛНР сообщили о гибели одного ополченца при обстреле со стороны украинских военных

В республике потребовали от ОБСЕ отреагировать "на военные преступления киевских властей".

126

Фото © ТАСС / Река Александр

Ополченец Луганской Народной Республики скончался в результате обстрела украинскими военными позиций Народной милиции ЛНР в районе Логвиново. Об этом представительство республики сообщило в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сегодня, 15 августа, в 19:30 Вооружённые силы Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населённый пункт Луганское — населённый пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью, — сказано в сообщении.

ОБСЕ впервые за пять лет не зафиксировала нарушений "режима тишины" в Донбассе

Приказ о прекращении огня вступил в силу 27 июля.

В ЛНР потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ отреагировать "на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

Напомним, 22 июля стало известно о том, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.

Приказ о полном и бессрочном прекращении огня в Донбассе с 27 июля был издан и доведён до личного состава Народной милиции ДНР и ЛНР. Такой же приказ был выдан и на Украине.

Карлсон, сапог и бабочка. Учёные сообщили о появлении "языка войны" у жителей Донбасса

Тема войны в языке даже потеснила традиционную для жителей региона шахтёрскую область.

Выбор редакции

Loading...