В ЛНР сообщили о гибели одного ополченца при обстреле со стороны украинских военных

Ополченец Луганской Народной Республики скончался в результате обстрела украинскими военными позиций Народной милиции ЛНР в районе Логвиново. Об этом представительство республики сообщило в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— Сегодня, 15 августа, в 19:30 Вооружённые силы Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении населённый пункт Луганское — населённый пункт Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью, — сказано в сообщении.

В ЛНР потребовали от мониторинговой миссии ОБСЕ отреагировать "на военные преступления киевских властей и грубые нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня".

Напомним, 22 июля стало известно о том, что во время заседания контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе удалось согласовать дополнительные меры контроля за прекращением огня. Полпред РФ в трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Москва удовлетворена согласованием прекращения огня между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками.