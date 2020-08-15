Авиакомпания Swiss возобновила полёты из России в Швейцарию после перерыва из-за пандемии

Авиакомпания Swiss в субботу, 15 августа, возобновила полёты из России и выполнила первый рейс в Швейцарию. Об этом сообщает телеграм-канал аэропорта Домодедово.
Казахстан намерен с понедельника возобновить полёты в Россию и ещё в шесть странВ список "разрешённых" направлений также попали Белоруссия, Украина, Объединённые Арабские Эмираты, Германия, Нидерланды и Египет.
— Домодедово обслужило первый регулярный рейс авиакомпании Swiss после возобновления авиасообщения между Россией и Швейцарией. Рейс LX 1327 вылетел сегодня из Домодедово в Цюрих, — отметили в московском аэровокзале.
Ранее представители Swiss уже заявляли о намерениях возобновить полёты из России, однако не называли точную дату. 5 августа власти Швейцарии убрали РФ из списка стран, которые представляют угрозу в связи с пандемией коронавируса. Через несколько дней было отменено требование прохождения 10-дневного карантина для тех, кто прибыл из России. Однако посетить Швейцарию могут пока только те граждане, которые имеют вид на жительство в этой стране, для российских туристов въезд сейчас закрыт.
Напомним, с 1 августа Россия частично возобновила международные полёты. Среди открытых стран — Турция, Великобритания и Танзания. Кроме того, россияне уже могут посещать Абхазию.