Авиакомпания Swiss возобновила полёты из России в Швейцарию после перерыва из-за пандемии

Казахстан намерен с понедельника возобновить полёты в Россию и ещё в шесть стран В список "разрешённых" направлений также попали Белоруссия, Украина, Объединённые Арабские Эмираты, Германия, Нидерланды и Египет.

Ранее представители Swiss уже заявляли о намерениях возобновить полёты из России, однако не называли точную дату. 5 августа власти Швейцарии убрали РФ из списка стран, которые представляют угрозу в связи с пандемией коронавируса. Через несколько дней было отменено требование прохождения 10-дневного карантина для тех, кто прибыл из России. Однако посетить Швейцарию могут пока только те граждане, которые имеют вид на жительство в этой стране, для российских туристов въезд сейчас закрыт.