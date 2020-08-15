В Воронеже бензовоз поехал, не дождавшись водителя — видео

В Воронеже бензовоз поехал в тот момент, когда водитель вышел из транспортного средства. Видео инцидента появилось в группе "Мой и твой Воронеж" в социальной сети "ВКонтакте".
На МКАД автомобиль насмерть сбил водителя, менявшего колесоТрагедия произошла примерно в 20:00 в районе Щёлковского шоссе.
На кадрах видно, что машина на скорости двигалась, а её владелец бежал за ней, чтобы догнать и остановить. Однако сделать это он не смог — бензовоз во что-то врезался. Водитель схватился за голову, но в ролике не показано, во что именно влетело транспортное средство. Как утверждают в соцсети, он столкнулся с автомобилем "Рено-Логан", который не видно на видео, но подтверждения этой информации нет. А вот машину, которая была припаркована и видна на кадрах, бензовоз не зацепил.
Уточняется, что инцидент произошёл в тот момент, когда владелец бензовоза вышел за сигаретами в магазин. Скорее всего, он забыл поставить авто на ручник.
Ранее сообщалось, что в Тамбовской области машина вылетела с проезжей части в канал с водой, опрокинулась и загорелась. В результате аварии скончались водитель и два пассажира. Среди погибших были сотрудники одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России.