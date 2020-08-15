В Воронеже бензовоз поехал, не дождавшись водителя — видео

На кадрах видно, что машина на скорости двигалась, а её владелец бежал за ней, чтобы догнать и остановить. Однако сделать это он не смог — бензовоз во что-то врезался. Водитель схватился за голову, но в ролике не показано, во что именно влетело транспортное средство. Как утверждают в соцсети, он столкнулся с автомобилем "Рено-Логан", который не видно на видео, но подтверждения этой информации нет. А вот машину, которая была припаркована и видна на кадрах, бензовоз не зацепил.