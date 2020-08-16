Озвучена новая версия появления коронавируса. Он может быть старше на несколько лет

Смертельно опасный коронавирус мог появиться ещё в 2012 году и не в Ухани, а в находящейся от неё в сотнях километрах провинции Юньнань. К такому выводу пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон из некоммерческого проекта Bioscience Resource Project.

В 2012 году восемь рабочих на протяжении двух недель очищали шахту "Модзян" в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей. Впоследствии трое из них скончались от пневмонии. Учёные изучили анализы шахтёров и пришли к выводу, что они могли стать первыми заражёнными CoViD-19. По их данным, у рабочих проявились те же симптомы, что и при коронавирусе, — высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях.

— Информация из отчётов заставила нас пересмотреть всё, что, как мы думали, знали о происхождении пандемии CoVID-19, — заявили исследователи газете The Sun.

Учёные утверждают, что тогда врачам не удалось установить вирус, в результате чего анализы шахтёров направили в лабораторию в Ухани. Там установили, что пациенты заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Латэм и Уилсон уверены, что из-за утечки вирус оказался за пределами лаборатории в Ухани и стал причиной пандемии коронавируса.