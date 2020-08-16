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Озвучена новая версия появления коронавируса. Он может быть старше на несколько лет

По мнению исследователей, вирус оказался в лаборатории в Ухани задолго до пандемии.

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Фото © Центр контроля и профилактики заболеваний США

Смертельно опасный коронавирус мог появиться ещё в 2012 году и не в Ухани, а в находящейся от неё в сотнях километрах провинции Юньнань. К такому выводу пришли вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон из некоммерческого проекта Bioscience Resource Project.

В 2012 году восемь рабочих на протяжении двух недель очищали шахту "Модзян" в префектуре Юньнань от фекалий летучих мышей. Впоследствии трое из них скончались от пневмонии. Учёные изучили анализы шахтёров и пришли к выводу, что они могли стать первыми заражёнными CoViD-19. По их данным, у рабочих проявились те же симптомы, что и при коронавирусе, — высокая температура, сухой кашель, боли в конечностях.

Информация из отчётов заставила нас пересмотреть всё, что, как мы думали, знали о происхождении пандемии CoVID-19, — заявили исследователи газете The Sun.

Учёные утверждают, что тогда врачам не удалось установить вирус, в результате чего анализы шахтёров направили в лабораторию в Ухани. Там установили, что пациенты заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Латэм и Уилсон уверены, что из-за утечки вирус оказался за пределами лаборатории в Ухани и стал причиной пандемии коронавируса.

Россия и Китай проведут совместные испытания вакцин от коронавируса

Китайский эксперт отметил, что опыт РФ заслуживает внимания и изучения.

Напомним, что в мире зафиксировано более 21 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Вылечилось из них более 13 миллионов человек, более 700 тысяч скончались. Россия стала первой страной, где зарегистрирована вакцина от коронавируса. Уже начато её производство.

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