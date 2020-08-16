Россия и Китай проведут совместные испытания вакцин от коронавируса

Китай и Россия собираются провести совместные испытания вакцин от CoViD-19. Об этом сообщил ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань на китайско-российской медицинской конференции. Она прошла в южной китайской провинции Гуандун, отмечает "Интерфакс".

Также эксперт отметил высокий темп разработки российской вакцины от коронавируса и заявил, что России удалось добиться стабильно низкого уровня смертности. Именно поэтому, по словам Наньшаня, российский опыт заслуживает изучения со стороны китайских коллег.

Российская вакцина от CoViD-19 была зарегистрирована 11 августа. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, отечественная вакцина работает достаточно эффективно. Также президент отметил, что одна из его дочерей уже опробовала препарат на себе и чувствует себя хорошо.

О готовности купить вакцину у России уже заявили в Монголии и во Вьетнаме. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.