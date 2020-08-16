Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау. Будут искать компромисс

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с протестующими и пообещал им, что разработка шихана (горы) Куштау Башкирской сырьевой компанией приостанавливается до того, как стороны придут к компромиссу.

— Уходит БСК, уходите и вы. Я даю вам слово, что на гору никто не зайдёт, пока не будет какого-либо компромиссного решения по Куштау, — обратился глава региона к протестующим.

Те встретили решение Хабирова овациями. Глава Башкирии поддержал предложение о создании Общественного совета по стерлитамакским шиханам и пригласил лидеров экоактивистов обсудить их требования и найти решение проблемы. Первое заседание совета он предлагает провести уже завтра.