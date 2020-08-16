В крови размахивавшего ребёнком мужчины нашли следы наркотиков

Задержанный в Сочи по подозрению в жестоком обращении с собственной малолетней дочерью мужчина в скором времени может стать фигурантом нового дела. Как сообщили в полиции, у него в крови были найдены следы наркотических веществ, что, вероятно, и объясняет его "игры" с младенцем.

— В крови самого мужчины нашли следы наркотиков. Двухмесячная девочка, которая попала на видео, находится в больнице, а её родители арестованы, — сообщили порталу "Кубань 24" в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

К установлению всех обстоятельств произошедшего подключились следователи СКР. Как уточнили в ведомстве, девочка не пострадала.

— Установлено, что 35-летний отец и 27-летняя мать ребёнка являются приезжими. По имеющимся данным, мужчина объясняет свой поступок как процесс воспитания малолетней. В настоящее время ребёнок помещён в медицинское учреждение. По предварительным данным, телесных повреждений у младенца не обнаружено, — заявили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.