Врач рассказал, о какой привычке российских туристов на море лучше забыть

Россиянам лучше отказаться от промывания носа и горла морской водой. Об этом заявил врач-лор высшей категории Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, морская вода действительно обладает полезными свойствами, которые делают её отличным средством для борьбы с заложенным носом и воспалённым горлом. Однако он отмечает, что забирать с курорта воду для использования дома во время болезни не стоит.

— Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть, никаких полезных свойств она уже не имеет, — заявил врач.

Во время болезни, по словам Зайцева, стоит отдать предпочтение аптечным растворам или приготовить такой дома. Также врач отметил, что привычка полоскать горло солёной водой может принести много вреда для организма, поэтому от неё тоже лучше отказаться.

Самое главное, по мнению врача, обращать внимание на состояние морской воды и избегать приёма мутной и цветущей. Также эксперт сообщил, что популярное в этом году у россиян Чёрное море начинает цвести уже в конце августа, и призвал туристов к вниманию.