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СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Как сообщает телеканал NBC, речь может идти о подписании президентами документа, касающегося продления консультаций по ДСНВ.

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Михаил Метцель / ТАСС

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По его информации, в рамках встречи лидеры могли бы выступить с заявлениями, касающимися Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Сотрудники администрации рассматривали различные возможности относительно места и времени проведения нового саммита Трампа и Путина, в том числе в Нью-Йорке в следующем месяце, — рассказал источник канала.

Американский сенатор заявила, что США должны немедленно согласиться на продление ДСНВ

Она отметила, что данный договор "жизненно важен" с точки зрения контроля над вооружениями.

Также он отметил, что на саммите лидеры якобы могут заявить о разработке новых договорённостей между странами в сфере контроля над ядерным вооружением.

Россия и США подписали СНВ-III в 2010 году. Он предполагает взаимное сокращение странами ядерных арсеналов. Действие договора подходит к концу в феврале следующего года, однако Соединённые Штаты не торопятся продлевать договор. Напомним, весной России и США пришлось отложить исполнение ДСНВ из-за коронавируса.

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