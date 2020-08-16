СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США

Президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам, что хочет провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

По его информации, в рамках встречи лидеры могли бы выступить с заявлениями, касающимися Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

— Сотрудники администрации рассматривали различные возможности относительно места и времени проведения нового саммита Трампа и Путина, в том числе в Нью-Йорке в следующем месяце, — рассказал источник канала.

Также он отметил, что на саммите лидеры якобы могут заявить о разработке новых договорённостей между странами в сфере контроля над ядерным вооружением.