К ликвидации последствий разлива топлива на Таймыре присоединились добровольцы ОНФ — видео

Десант добровольцев из 17 регионов России прибыл на Таймыр для помощи властям и специалистам МЧС в устранении последствий крупной аварии с разливом топлива. Также к волонтёрам "Молодёжки ОНФ" присоединились студенты Норильского индустриального института. Работы ведутся под руководством опытных спасателей и сотрудников МЧС ежедневно и почти в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия чрезвычайной ситуации для природы Заполярья. В частности, добровольцы приступили к разборке старых бонов, разбрасыванию сорбента и смыву дизельного топлива с берегов.

— Мы поехали, потому что считаем важным сохранение природы нашей Арктики. А здесь, на Таймыре, ей нужно помочь как можно быстрее справиться с последствиями аварии. В нашей стране исторически сложилось так, что если где-то тяжело или плохо, то люди объединяются и вместе преодолевают сложности. Да, здесь нет людей, которые бы пострадали в результате катастрофы. Но есть птицы и животные, есть редкие растения и рыба в реках и озёрах. Им тоже нужна наша защита и помощь. Поэтому мы здесь, — отметил участник команды "Молодёжка ОНФ" из Республики Ингушетия Хасан Юсупов.