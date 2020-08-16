Сотрудники ФСБ задержали бандитов, которые готовили нападения на полицейских в Дагестане

В Дагестане сотрудниками ФСБ при поддержке полиции и Росгвардии задержаны пять человек, планировавших серию вооружённых нападений на представителей правоохранительных органов. По данным следствия, молодые люди рассчитывали убить полицейских сразу в нескольких городах республики.
— В Махачкале установлены пять членов вооружённой группы из числа жителей республики, которые доставлены в полицию. По имеющимся данным, указанные лица вынашивали намерения совершить серию вооружённых нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте, — сообщил собеседник ТАСС.
По данным источника в силовом ведомстве, у задержанных найдено и изъято холодное оружие и камуфлированное обмундирование.
ФСБ накрыла нарколабораторию в Ивановской области. Там заставляли работать мигрантовВ месяц преступники могли производить до 200 килограммов зелья.
Как сообщал Лайф, ранее силовики отчитались о предотвращённом теракте в Башкирии. По данным следствия, злоумышленник намеревался сжечь здание местной администрации.