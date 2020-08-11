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ФСБ предотвратила теракт в Башкирии. Не дали поджечь мэрию

Целью злоумышленника было дестабилизировать ситуацию. Дело возбуждено по трём статьям.

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Фото © ЕФСС / ЦОС ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта в Башкирии. Злоумышленник планировал поджечь здание Администрации Нефтекамска. Как рассказали в республиканском управлении ФСБ, его целью было "инспирирование протестной активности".

Данные действия он планировал в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и внушения протестной активности против конституционного строя, к чему активно призывал в сети Интернет, — отметили в ведомстве.

Опубликовано видео с допросом подозреваемого. Мужчина рассказывает, что хотел организовать митинг у мэрии, и во время этой акции кинуть "коктейль Молотова" в здание.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Террористический акт", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

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