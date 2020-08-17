СМИ: США и Израиль опасаются поставок российских С-400 в Иран после снятия эмбарго

США и Израиль выражают опасения по поводу возможных поставок в Иран средств ПВО из России и Китая после снятия международного эмбарго. Об этом говорится в материале издания Breaking Defense.

Как отмечают авторы статьи Брэдли Боуман и Шейн Прейсуоте, страны попытаются подготовиться к этому варианту. В качестве примера приводятся совместные учения по отработке удара по системам ПВО и самолётам противника с участием американского истребителя F-35 Lightning II.

СМИ подчёркивает, что Тегеран уже пытался приобрести у России зенитные ракетные системы С-400 в 2019 году, однако тогда Москва отклонила это предложение.

Напомним, запрет на ввоз оружия в Иран истекает 18 октября нынешнего года.