Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае

В результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края погибло пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.
— При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова легковушки деблокированы тела трёх мужчин и двух женщин, — сказано в записи.
Тела и обломки на трассе. Пять человек погибли в страшном ДТП в Орловской областиОдна пострадавшая доставлена в больницу, ещё троим была оказана медицинская помощь на месте.
Водитель грузовика был госпитализирован, степень тяжести его травм уточняется.
ДТП произошло вечером 16 августа на 265-м километре трассы А-322 Барнаул — Рубцовск.
Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб в Подмосковье.