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Пять человек погибли при столкновении легковушки и грузовика в Алтайском крае

Водитель грузового автомобиля был госпитализирован.

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Фото © ГУ МЧС по Алтайскому краю

В результате аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Рубцовском районе Алтайского края погибло пять человек. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

При проведении аварийно-спасательных работ, вскрытии кузова легковушки деблокированы тела трёх мужчин и двух женщин, — сказано в записи.

Тела и обломки на трассе. Пять человек погибли в страшном ДТП в Орловской области

Одна пострадавшая доставлена в больницу, ещё троим была оказана медицинская помощь на месте.

Водитель грузовика был госпитализирован, степень тяжести его травм уточняется.

ДТП произошло вечером 16 августа на 265-м километре трассы А-322 Барнаул — Рубцовск.

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб в Подмосковье.

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