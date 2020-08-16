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В Индии создали аналог запрещённого в стране TikTok

Платформа предназначена для создания и публикации 90-секундных видео.

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Фото © Pixabay

Индийский стриминговый сервис Zee5 запустил платформу HiPi, являющуюся аналогом запрещённого в стране приложения TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Zee5 Таруна Катиала.

Платформа предназначена для создания и публикации 90-секундных видео, при этом авторами коротких роликов смогут стать как публичные личности, так и рядовые пользователи, — отметил Катиал.

По его словам, разработка HiPi проходила в течение последнего года и никак не связана с блокировкой китайской социальной сети TikTok.

Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в США

В документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.

Напомним, работа TikTok в Индии была полностью прекращена в июне этого года. По мнению властей, разработанные в Китае приложения пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ об "угрозе" TikTok, а также приложения WeChat. Согласно этим документам, любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями, будут прекращены спустя 45 дней после подписания распоряжения.

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