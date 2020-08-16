В Индии создали аналог запрещённого в стране TikTok

Индийский стриминговый сервис Zee5 запустил платформу HiPi, являющуюся аналогом запрещённого в стране приложения TikTok. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу Zee5 Таруна Катиала.
— Платформа предназначена для создания и публикации 90-секундных видео, при этом авторами коротких роликов смогут стать как публичные личности, так и рядовые пользователи, — отметил Катиал.
По его словам, разработка HiPi проходила в течение последнего года и никак не связана с блокировкой китайской социальной сети TikTok.
Трамп подписал очередной указ против работы TikTok в СШАВ документе говорится, что компания ByteDance может предпринять действия, которые угрожают нацбезопасности Америки.
Напомним, работа TikTok в Индии была полностью прекращена в июне этого года. По мнению властей, разработанные в Китае приложения пагубно влияют на суверенитет и безопасность страны.
Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал указ об "угрозе" TikTok, а также приложения WeChat. Согласно этим документам, любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями, будут прекращены спустя 45 дней после подписания распоряжения.