Названы регионы — лидеры по доступности бензина для населения

В России бензин наиболее доступен для жителей регионов Крайнего Севера и Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

Так, больше всего топлива марки АИ-92 могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа — 2160 литров по цене 41,6 рубля за литр. На втором месте москвичи — 1939 литров по 43,1 рубля, замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ — 1727 литров по 56 рублей.

Кроме того, средняя зарплата позволяет заправиться на тысячу литров в НАО, ХМАО, Коми, Якутии, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Магаданской, Московской, Мурманской, Архангельской и Тюменской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Самая низкая доступность бензина на Кавказе. На нижних строчках рейтинга находятся Дагестан (535 литров при цене 45,5 рубля за литр), Карачаево-Черкесия (550 литров по 44,3 рубля) и Кабардино-Балкария (567 литров по 43,9 рубля).

Эксперты связывают это с тем, что цены на топливо в кавказских республиках в целом выше, чем во многих регионах России, при этом у населения невысокие зарплаты. Отмечается, что во многих регионах доступность находится на высоком уровне при разбросе стоимости одного литра от 39,7 до 56 рублей.

Аналитики прогнозируют, что в 2020 году рост цен на бензин не превысит инфляции и составит около 4%.