"Барселона" уволила главного тренера после унизительного поражения в Лиге чемпионов

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен уволен со своего поста. Об этом сообщил президент клуба Жосеп Мария Бартомеу.
— Сетьен уволен, — цитирует радио COPE слова Бартомеу.
"Барселона" опровергла сообщения о скором уходе МессиИнформация об этом появилась после разгрома сине-гранатовых в Лиге чемпионов.
Сетьен стал наставником "Барселоны" в январе 2020 года, сменив на этой должности Эрнесто Вальверде.
Напомним, ранее сине-гранатовые в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:8 проиграли "Баварии".