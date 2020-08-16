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"Барселона" уволила главного тренера после унизительного поражения в Лиге чемпионов

Специалист возглавил сине-гранатовых в январе нынешнего года.

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Кике Сетьен. Фото © fcbarcelona.com

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен уволен со своего поста. Об этом сообщил президент клуба Жосеп Мария Бартомеу.

Сетьен уволен, — цитирует радио COPE слова Бартомеу.

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Информация об этом появилась после разгрома сине-гранатовых в Лиге чемпионов.

Сетьен стал наставником "Барселоны" в январе 2020 года, сменив на этой должности Эрнесто Вальверде.

Напомним, ранее сине-гранатовые в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:8 проиграли "Баварии".

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