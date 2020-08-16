В Техасе неизвестный ранил троих полицейских, забаррикадировавшись в жилом доме

EMS Units staged and holding in Cedar Park-Heritage Park Subdivision where officers were shot and a stand off continues @fox7austin pic.twitter.com/ECW3ZXArmI— rudy koski (@KoskionFOX7) August 16, 2020
В городе Сидар-Парк американского штата Техас неизвестный открыл стрельбу и ранил троих стражей порядка, которые прибыли на вызов к жилому дому. Об этом сообщило городское полицейское управление в "Твиттере".
Офицеры были госпитализированы, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Губернатор Грег Эбботт пообещал предоставить необходимую поддержку и ресурсы для восстановления их здоровья.
Неизвестный застрелил двух полицейских в Техасе23-летний преступник уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, хранение марихуаны и нападения.
В настоящее время подозреваемый ещё не задержан, по заявлению полицейских, ситуация нестабильная. Стражи порядка призвали жителей района оставаться дома. Подробности нападения пока не известны.
Ранее в Техасе американец обстрелял людей из винтовки за то, что его не пустили в клуб.