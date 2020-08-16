В Техасе неизвестный ранил троих полицейских, забаррикадировавшись в жилом доме

EMS Units staged and holding in Cedar Park-Heritage Park Subdivision where officers were shot and a stand off continues ⁦@fox7austin⁩ pic.twitter.com/ECW3ZXArmI — rudy koski (@KoskionFOX7) August 16, 2020

В городе Сидар-Парк американского штата Техас неизвестный открыл стрельбу и ранил троих стражей порядка, которые прибыли на вызов к жилому дому. Об этом сообщило городское полицейское управление в "Твиттере".

Офицеры были госпитализированы, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Губернатор Грег Эбботт пообещал предоставить необходимую поддержку и ресурсы для восстановления их здоровья.

В настоящее время подозреваемый ещё не задержан, по заявлению полицейских, ситуация нестабильная. Стражи порядка призвали жителей района оставаться дома. Подробности нападения пока не известны.