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В Техасе неизвестный ранил троих полицейских, забаррикадировавшись в жилом доме

Стрелок ещё не задержан.

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В городе Сидар-Парк американского штата Техас неизвестный открыл стрельбу и ранил троих стражей порядка, которые прибыли на вызов к жилому дому. Об этом сообщило городское полицейское управление в "Твиттере".

Офицеры были госпитализированы, в настоящее время они находятся в стабильном состоянии. Губернатор Грег Эбботт пообещал предоставить необходимую поддержку и ресурсы для восстановления их здоровья.

Неизвестный застрелил двух полицейских в Техасе

23-летний преступник уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, хранение марихуаны и нападения.

В настоящее время подозреваемый ещё не задержан, по заявлению полицейских, ситуация нестабильная. Стражи порядка призвали жителей района оставаться дома. Подробности нападения пока не известны.

Ранее в Техасе американец обстрелял людей из винтовки за то, что его не пустили в клуб.

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