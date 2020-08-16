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Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

Неизвестный пытался бросить в одну из святынь "коктейль Молотова".

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Ворота гробницы праматери Рахили. Фото © Wikipedia

Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме — неизвестный попытался атаковать гробницу праматери Рахили.

Наши силы заметили террориста, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь, — говорится в заявлении армии Израиля в "Твиттере".

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По предварительным данным, в результате теракта есть погибшие, но число их пока не известно.

Отмечается, что "цель была поражена", а покушение на святыню предотвращено.

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрел своих территорий.

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