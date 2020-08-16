Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме — неизвестный попытался атаковать гробницу праматери Рахили.
— Наши силы заметили террориста, который пытался бросить "коктейль Молотова" в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь, — говорится в заявлении армии Израиля в "Твиттере".
Мощный взрыв и захват заложников. Боевики совершили нападение на отель в столице СомалиПо предварительным данным, в результате теракта есть погибшие, но число их пока не известно.
Отмечается, что "цель была поражена", а покушение на святыню предотвращено.
Ранее сообщалось, что Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на обстрел своих территорий.