Российские родители смогут принять участие в составлении меню для школьников

Родители российских школьников смогут принять участие в составлении меню горячего питания, которое с 1 сентября вводят для учеников начальных классов за счёт государственного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

— Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав Комиссии по разработке школьного меню: к руководителю образовательной организации, если школа самостоятельно организует питание учащихся; к оператору питания, если организацию питания осуществляет сторонняя организация, — говорится в сообщении.

Отмечается, что питание школьники будут получать в зависимости от формы обучения: тем, кто учится в первую смену, приготовят завтрак, а тем, кто во вторую, — обед. Горячее питание получат все учащиеся первых – четвёртых классов, включая льготные категории. А тем, кто получает школьное образование на дому, будут раздавать сухпайки или денежную компенсацию в соответствии с законодательством субъектов РФ.