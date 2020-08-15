Водителя, наехавшего на группу детей, арестовали в Крыму

По факту ДТП, в котором погиб ребёнок, по решению суда задержан 34-летний житель Джанкойского района Республики Крым, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

— Мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-210774 в состоянии алкогольного опьянения во время движения по улице Гагарина села Новосельцево Джанкойского района, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и за пределами участка дороги наехал на троих детей, которые играли около жилого дома, — информирует ведомство.

Отмечается, что две девочки десяти и двух лет были травмированы и доставлены в больницу. Сам же водитель автомобиля был задержан, ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал и дал показания.