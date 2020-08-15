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Водителя, наехавшего на группу детей, арестовали в Крыму

Под колёсами авто погибла четырёхлетняя девочка.

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Фото © Pixabay

По факту ДТП, в котором погиб ребёнок, по решению суда задержан 34-летний житель Джанкойского района Республики Крым, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина, управляя автомобилем марки ВАЗ-210774 в состоянии алкогольного опьянения во время движения по улице Гагарина села Новосельцево Джанкойского района, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и за пределами участка дороги наехал на троих детей, которые играли около жилого дома, — информирует ведомство.

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Скоро таким транспортом станет невыгодно пользоваться.

Отмечается, что две девочки десяти и двух лет были травмированы и доставлены в больницу. Сам же водитель автомобиля был задержан, ему предъявлено обвинение, вину в содеянном он признал и дал показания.

Ранее смертельное ДТП с четырьмя машинами произошло в Башкирии. Аварию спровоцировал автомобиль Toyota Land Cruiser, в результате оказались повреждены четыре легковушки, а водитель одной из них — ВАЗ-2109 — погиб на месте.

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