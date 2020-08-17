"Ну, апельсин же не плачет". Мясников рассказал, как бороться с целлюлитом

Врач Александр Мясников в шуточной форме ответил на извечный женский вопрос, как избавиться от целлюлита, и напомнил, что разрекламированные средства малоэффективны.

— На самом деле совет один: завести такого мужчину, которого это не интересует. Ответ — никак, нравится вам это или нет. Ну, апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. Это генетическая предрасположенность, — иронично заметил доктор в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников напомнил, что в медицинском смысле целлюлит — это острое воспаление кожи и подкожной клетчатки, то, что порой в просторечии называют рожа. Он добавил, что всегда напрягается, слыша от женщин заявление о возникновении такой проблемы, ведь настоящий патологический процесс сопровождается высокой температурой, отёками и гноем.

Врач отметил, что "апельсиновая корка" — это вариант нормы, который зависит от генетической предрасположенности. Чтобы доказать неэффективность разрекламированных процедур, он привёл в пример тот самый апельсин. Если на него положить нагретую салфетку или опустить в кипяток, впадинки кожуры на какое-то время разгладятся, но потом снова вернутся к своей обычной форме. То же самое, по утверждению доктора, происходит и с человеческой кожей.

— Не комплексуйте. Любят не за ровную кожу на бёдрах — любят за ласковое выражение глаз, за хороший характер, за преданность, за ум, а вот эти мелкие вещи — это норма. Понимаю, разочаровал сейчас сотни женщин, — с улыбкой заключил Мясников и в шутку предложил выпускать пилюли имени его самого с натёртым внутрь мелом, чтобы прекрасный пол не расстраивался.