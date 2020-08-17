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СМИ: Вашингтон намерен ввести новые санкции против Сирии

Они могут коснуться ряда европейских компаний.

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Фото © Pixabay

Власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Правительства Сирии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Вашингтон проводит расследование в отношении международных компаний, связанных с Дамаском. Название фирм не приводится, однако известно, что среди них есть и европейские компании, а также сторонники президента Сирии Башара Асада в Ливане и ОАЭ.

Башару Асаду стало плохо во время выступления перед новым парламентом Сирии

Отмечается, что у лидера страны упало давление.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Штаты будут ужесточать санкции до тех пор, пока в Сирии не сменится власть. Тем не менее эксперты поставили под сомнение эффективность такого подхода.

Лайф уже рассказывал, почему США не выводят из Сирии войска, оккупировав нефтерождения.

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