СМИ: Вашингтон намерен ввести новые санкции против Сирии

Власти США рассматривают возможность введения новых санкций в отношении Правительства Сирии. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что Вашингтон проводит расследование в отношении международных компаний, связанных с Дамаском. Название фирм не приводится, однако известно, что среди них есть и европейские компании, а также сторонники президента Сирии Башара Асада в Ливане и ОАЭ.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Штаты будут ужесточать санкции до тех пор, пока в Сирии не сменится власть. Тем не менее эксперты поставили под сомнение эффективность такого подхода.