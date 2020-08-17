Число фишинговых сайтов в России достигло миллиона

Число фишинговых сайтов, копирующих официальные ресурсы различных организаций, увеличилось на 71% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, и достигло миллиона. Также ежедневно рассылается более одного миллиона сообщений на электронные адреса пользователей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные компании "Интернет-розыск".

Крупную фишинговую атаку в июле выявили специалисты Group-IB и Федеральной налоговой службы. От имени ФНС злоумышленники рассылали письма организациям и государственным учреждениям, и если человек скачивал приложение, то мошенники получали удалённый доступ к информации на его компьютере.

В отправлении содержалось требование явиться в "Главное управление ФНС России", чтобы якобы отчитаться о движении денежных средств, и распечатать документы, находящиеся во вложении. В случае неисполнения авторы послания грозили санкциями из Уголовного кодекса.

Отмечается, что зачастую вредоносные рассылки настолько хорошо маскируются, что их практически невозможно отличить от подлинных, а антивирусы не всегда справляются с фильтрацией. Потери подсчитать сложно, тем не менее аналитики полагают, что одна такая атака может нанести ущерб на сумму от двух до 50 тысяч рублей.

Для компаний мошенничество может обернуться утечкой клиентской базы с ценными корпоративными данными, что угрожает репутации организации. Кроме того, в письмах может содержаться вирус, который способен приостановить работу всей фирмы.

В качестве меры предосторожности эксперты советуют не открывать сомнительные вложения и послания, а в случае неуверенности передать их на проверку службе безопасности. Кроме того, следует обратить внимание, если рассылка пришла не в своё время и не на личный, а на общий корпоративный адрес. Зачастую фишинг выдаёт плохое оформление — ошибки в тексте, нелогичное содержание.