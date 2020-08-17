Число фишинговых сайтов в России достигло миллиона

Число фишинговых сайтов, копирующих официальные ресурсы различных организаций, увеличилось на 71% по сравнению со вторым кварталом 2019 года, и достигло миллиона. Также ежедневно рассылается более одного миллиона сообщений на электронные адреса пользователей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные компании "Интернет-розыск".
Крупную фишинговую атаку в июле выявили специалисты Group-IB и Федеральной налоговой службы. От имени ФНС злоумышленники рассылали письма организациям и государственным учреждениям, и если человек скачивал приложение, то мошенники получали удалённый доступ к информации на его компьютере.
В отправлении содержалось требование явиться в "Главное управление ФНС России", чтобы якобы отчитаться о движении денежных средств, и распечатать документы, находящиеся во вложении. В случае неисполнения авторы послания грозили санкциями из Уголовного кодекса.
Отмечается, что зачастую вредоносные рассылки настолько хорошо маскируются, что их практически невозможно отличить от подлинных, а антивирусы не всегда справляются с фильтрацией. Потери подсчитать сложно, тем не менее аналитики полагают, что одна такая атака может нанести ущерб на сумму от двух до 50 тысяч рублей.
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Для компаний мошенничество может обернуться утечкой клиентской базы с ценными корпоративными данными, что угрожает репутации организации. Кроме того, в письмах может содержаться вирус, который способен приостановить работу всей фирмы.
В качестве меры предосторожности эксперты советуют не открывать сомнительные вложения и послания, а в случае неуверенности передать их на проверку службе безопасности. Кроме того, следует обратить внимание, если рассылка пришла не в своё время и не на личный, а на общий корпоративный адрес. Зачастую фишинг выдаёт плохое оформление — ошибки в тексте, нелогичное содержание.
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