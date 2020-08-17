В Италии из-за роста числа случаев CoViD-19 закрылись дискотеки

В Италии из-за роста числа случаев коронавируса правительство решило закрыть дискотеки, в том числе площадки под открытым небом. О подписании соответствующего указа сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

— Подписано новое распоряжение. Приостанавливается работа всех танцплощадок, как открытых, так и в помещениях, — написал он в "Фейсбуке".

Кроме того, вводится обязательное ношение масок с 18 часов вечера до 6 утра в местах с большим скоплением людей.

Запрет на проведение дискотек будет действовать как минимум до 7 сентября. Ранее ряд регионов самостоятельно приняли решение закрыть танцплощадки, а часть прекратила работу из-за несоблюдения санитарных требований. Представители развлекательного сектора высказались против таких мер, поскольку несут огромные потери и не получают поддержки от правительства.