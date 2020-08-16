Разъярённый москвич разгромил лабораторию, где делают тесты на коронавирус

Неизвестный мужчина разгромил лабораторию "Гемотест", где проводят тестирования на CoViD-19, сообщает Mash. По информации портала, в лаборатории делали тесты на коронавирус, запуская людей группами. В очереди на вход появился загорелый мужчина в кожаной куртке. По словам очевидцев, он был явно недоволен происходящим.

Растолкав толпу, мужчина ворвался в лабораторию с криком "Коронавируса нет!". После этого он начал крушить лабораторию. Сильнее всего повреждён процедурный кабинет.

— Если я вернусь и вы тут ещё будете стоять, я вас поубиваю! — заявил мужчина и скрылся с места преступления.

Теперь дебошира ищет полиция. Лабораторию "Гемотест" пришлось закрыть до конца дня.