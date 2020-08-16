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Боксёр Рой Джонс вновь удивил фанатов. Он зачитал рэп в собственном клипе

Своим творчеством спортсмен поделился в "Инстаграме".

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Американский, а теперь и российский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонсон — младший снял клип, в котором сам зачитал рэп. Видео спортсмен опубликовал в "Инстаграме".

Всё ещё неудержим, — подписал видео боксёр.

Фанаты восхитились работой, которую проделал Джонс, и даже заявили, что он читает лучше, чем 90% рэперов.

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Легендарный боксёр откусил мочку уха Эвандеру Холифилду в 1997 году.

Сейчас 51-летний спортсмен готовится к своему семьдесят шестому бою, который состоится 28 ноября в США. Биться ему придётся с 54-летним американцем Майком Тайсоном. Изначально бой должен был состояться в сентябре, однако организаторы решили перенести мероприятие, чтобы увеличить доходы от боя.

Ранее Лайф рассказывал, зачем двум известным боксёрам грядущий матч.

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