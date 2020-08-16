Глава центра — разработчика вакцины рассказал о попытках переманивания учёных

Учёных из центра имени Гамалеи , где создали первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

— Пытаются, да, но ничего не получится, — заявил Гинцбург.

Он отметил, что коллектив центра Гамалеи работает вместе в течение последних десяти лет. Также Гинцбург добавил, что такому составу учёных мог бы позавидовать любой зарубежный университет.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса стало известно на этой неделе. 11 августа об этом объявил президент России Владимир Путин. Препарат, разработанный в центре Гамалеи, получил название "Спутник V". Его покупкой уже заинтересовалось более двадцати стран.