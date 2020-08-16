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Глава центра — разработчика вакцины рассказал о попытках переманивания учёных

Александр Гинцбург уверен, что из этого "ничего не получится".

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Учёных из центра имени Гамалеи, где создали первую в мире вакцину от коронавируса, пытаются переманивать. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1".

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Китайский эксперт отметил, что опыт РФ заслуживает внимания и изучения.

Пытаются, да, но ничего не получится, — заявил Гинцбург.

Он отметил, что коллектив центра Гамалеи работает вместе в течение последних десяти лет. Также Гинцбург добавил, что такому составу учёных мог бы позавидовать любой зарубежный университет.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавируса стало известно на этой неделе. 11 августа об этом объявил президент России Владимир Путин. Препарат, разработанный в центре Гамалеи, получил название "Спутник V". Его покупкой уже заинтересовалось более двадцати стран.

Ранее Лайф писал о том, кто будет распределять российскую вакцину от коронавируса.

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