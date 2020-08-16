Российский Су-27 поднимался над Чёрным морем для сопровождения итальянского самолёта

Российский истребитель Су-27 поднимался сегодня над Чёрным морем для идентификации и сопровождения итальянского самолёта патрульной авиации "Атлантик", сообщил Национальный центр управления обороной.

— Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27см из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, — цитирует его заявление ТАСС.

Отмечается, что российский истребитель приблизился к воздушному судну ВМС Италии на безопасное расстояние и идентифицировал объект. После его разворота от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Нарушения госграницы со стороны итальянского самолёта не произошло, а российский соблюдал во время полёта международные правила использования воздушного пространства.