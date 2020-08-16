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Российский Су-27 поднимался над Чёрным морем для сопровождения итальянского самолёта

Нарушения государственной границы РФ не произошло.

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Фото © Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27 поднимался сегодня над Чёрным морем для идентификации и сопровождения итальянского самолёта патрульной авиации "Атлантик", сообщил Национальный центр управления обороной.

Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27см из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа, цитирует его заявление ТАСС.

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Уточняется, что нарушения границы РФ допущено не было.

Отмечается, что российский истребитель приблизился к воздушному судну ВМС Италии на безопасное расстояние и идентифицировал объект. После его разворота от государственной границы РФ Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Нарушения госграницы со стороны итальянского самолёта не произошло, а российский соблюдал во время полёта международные правила использования воздушного пространства.

Ранее, 7 августа, российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем.

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