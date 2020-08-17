Раскрыты слова Легкоступовой о причине полученных перед смертью травм

Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что, когда везла мать в клинику, та сообщила ей, что упала сама. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
После информации о госпитализации певицы родственники делали многочисленные намёки на причастность к гибели артистки её мужа Юрия Фирсова, однако, как утверждает газета, никто из них не рассказал об этом правоохранителям.
Наталья Штурм рассказала о причине гибели ЛегкоступовойПроблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.
Также появлялась информация о похищении Фирсова, но, по мнению правоохранительных органов, это лишь пиар-ход для телешоу. Следствие считает главной причиной травм Легкоступовой падение в собственной квартире.
Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь. Приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Заслуженная артистка России скончалась 14 августа в возрасте 54 лет.