Раскрыты слова Легкоступовой о причине полученных перед смертью травм

Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что, когда везла мать в клинику, та сообщила ей, что упала сама. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

После информации о госпитализации певицы родственники делали многочисленные намёки на причастность к гибели артистки её мужа Юрия Фирсова, однако, как утверждает газета, никто из них не рассказал об этом правоохранителям.

Также появлялась информация о похищении Фирсова, но, по мнению правоохранительных органов, это лишь пиар-ход для телешоу. Следствие считает главной причиной травм Легкоступовой падение в собственной квартире.