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Раскрыты слова Легкоступовой о причине полученных перед смертью травм

Певица скончалась 14 августа, не приходя в сознание.

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Фото © Instagram / legkostupovavalentina

Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, что, когда везла мать в клинику, та сообщила ей, что упала сама. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".

После информации о госпитализации певицы родственники делали многочисленные намёки на причастность к гибели артистки её мужа Юрия Фирсова, однако, как утверждает газета, никто из них не рассказал об этом правоохранителям.

Наталья Штурм рассказала о причине гибели Легкоступовой

Проблем с алкоголем у певицы, которая была очень доверчивым человеком, не было.

Также появлялась информация о похищении Фирсова, но, по мнению правоохранительных органов, это лишь пиар-ход для телешоу. Следствие считает главной причиной травм Легкоступовой падение в собственной квартире.

Напомним, артистка и её муж несколько дней не выходили на связь. Приехавшая в квартиру дочь нашла мать в полусознательном состоянии. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили к аппарату ИВЛ. Заслуженная артистка России скончалась 14 августа в возрасте 54 лет.

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