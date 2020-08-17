Виноваты видеозвонки. Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире значительно увеличилось количество обращений к пластическим хирургам. Об этом сообщает газета The New York Times.

Всё дело в звонках по видеосвязи. Многие люди, увидев то, как они выглядят в кадре, остались недовольны этим и отправились исправлять недочёты.

По словам пластического хирурга из Атланты Дайаны Александер, клиентки прямо говорят ей, что выглядели ужасно, когда созванивались через специальные сервисы.

— У меня никогда не было такого числа операций по подтяжке лица за одно лето, как в этом году. С 18 мая и до конца июля я провела 251 процедуру, — рассказала она.

Некоторые хирурги отмечали, что их клиенты улучшили физическую форму во время пандемии и теперь планируют привести лицо в соответствие с телом.

При этом, уточняет издание, бум стал неожиданным, так как пластическая хирургия является дорогой, а операции зачастую не покрываются страховкой.