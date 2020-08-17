Мода в условиях пандемии. Названа лучшая ткань для защиты от коронавируса

Лучшим материалом для защиты от попадания коронавируса на слизистые является хлопок. На этой ткани вирус распадается спустя сутки даже без специальной обработки, сообщают "Известия".

В июне учёные канадского Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета опубликовали результаты исследования, которое показало, как ведёт себя SARS-CoV-2 на различных материалах. Хлопковые образцы продемонстрировали, что на них он исчезает практически бесследно.

Сотрудник Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирина Рыбаулина пояснила, что коронавирус боится влаги, а хлопок медленно сохнет и обладает высокой гигроскопичностью. Из хлопчатобумажных нитей производятся не только медицинские халаты, которые потенциально защищают врачей, но и ситец, сатин, бязь, вельвет и джинсовая ткань. Мода в условиях пандемии при использовании санитарных преимуществ материала может быть весьма разнообразной.

То же самое касается и масок. Хлопчатые средства индивидуальной защиты помогают чуть хуже специальных медицинских, но остаются весьма эффективными. Специалисты отмечают, что они останавливают не столько вирус, сколько микрочастицы жидкости, в которых распространяется вирус.

Эксперты полагают, что исследование защитных свойств различных тканей представляется весьма перспективным в условиях пандемии, поскольку необходимо понимание, в каком случае SARS-CoV-2 гибнет быстрее всего.

Исследователи напомнили, что каждое средство индивидуальной защиты необходимо подвергать специальной обработке, даже несмотря на то, что хлопок спустя сутки считается практически безопасным.